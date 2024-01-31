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TBMM Genel Kurulu toplandı

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı sözlerde AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan yatırımları, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu deprem ve konteyner kentleri, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ise Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Nevşehir'e yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, şehirde devam eden 59 proje ile toplamda 171 projenin mevcut olduğunu söyledi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'nın gündeminin deprem olduğunu belirterek, Malatya'da 74 konteyner kent kurulduğunu, 117 bin vatandaşın konteyner kentte ikamet ettiğini, köy konutlarının 7 bin 900'ünün ihalesinin yapıldığını, 3 bine yakınının teslimatını gerçekleştireceklerini söyledi.

"Hak sahibi olan herkes ev sahibi olacaktır." diyen Fendoğlu, Malatya'da 3 bin konteyner iş yerine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarının yok sayıldığını söyledi.

Türkoğlu, "Sizler, dün Meclis tutanaklarına 'Türkiye'nin artık bir anayasası yoktur' yazdırdınız. Unutmayın biz o cümleyi kazıyarak çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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