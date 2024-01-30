TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarda Bayburt'a yapılan yatırımlar, Balıkesir'in sorunları ve Bitlis'teki seçmen usulsüzlükleri ele alındı. DEM Parti Grubu sıralarında 'Can Atalay'a özgürlük' yazılı dövizler bulundu.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, son dönemde Bayburt'a yapılan yatırımlar; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir'in sorunları; DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp "Bitlis'teki seçmen usulsüzlükleri" hakkında gündem dışı konuştu.
Öte yandan DEM Parti Grubu sıralarında "Can Atalay'a özgürlük" yazılı dövizler bulunduğu görüldü.