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TBMM Genel Kurulu toplandı

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı sözlerde MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye ile Macaristan arasında 2024 yılının karşılıklı Kültür Yılı ilan edildiğini belirtti. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'de yaşanan heyelan ve kaya düşmesi sorununa dikkat çekti. AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ise Türkiye'nin ilk uzay misyonunu kutladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, birleşimin başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, 2024 yılının Türkiye ile Macaristan arasında karşılıklı Kültür Yılı ilan edildiğini anımsatarak, ana temanın 100 yıllık dostluk ve işbirliği olarak belirlendiğini söyledi.

Yıl boyunca her iki ülkede etkinlikler yapılacağını belirten Erbaş, "Bu kapsamda her iki ülkede 100 etkinlik yapılacak. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız kapsamlı ve titiz bir çalışma yürüttü. Ülkemizde yıl boyunca Macaristan'ın kültür ve sanat değerleri tanıtılacak. Birçok şehrimiz bu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu kentlerimiz arasında Kütahya da yer alıyor. Bu etkinlikler Macarlar ile var olan dostluk köprülerimizi daha da sağlamlaştıracaktır." diye konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'de heyelan ve şevlerden düşen kayalar nedeniyle mağduriyetler yaşandığını dile getirerek, sahil yolunda, Artvin ve Borçka'da sık sık kaya ve taş düşmesi yaşandığını anlattı.

İnsanların, özellikle yağmurlu havalarda helalleşerek dışarı çıktığını ifade eden Bayraktutan, "Bu konuda büyük bir problem var. Artvin barajlar kenti. Bu konuda en önemli kentlerden birisi ama ne yazık ki bu sorunu çözemiyoruz, ölüler, yaralılar veriyoruz. Bu sorun için araştırma önergeleri veriyoruz, kimse dinlemiyor. Bu felaketlerin önlenmesi açısından bir an evvel yetkililere gerekli talimatlar verilsin istiyoruz." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tarihte ilk defa bir Türk vatandaşının uzaya gönderildiğine dikkati çeken Aydemir, şunları kaydetti:

"Birileri için imkansız gibi gözüken uzay hayalimiz gerçeğe dönüştü, bayrağımız yer çekimsiz ortamda dalgalanıyor. Alper Gezeravcı, uzayda 14 gün boyunca 13 bilimsel deney gerçekleştirecek. Milletimiz de tüm bunları büyük bir gururla takip ediyor. Muhalefet ülkemizin bu sevincine, devletimizin bu başarısına da ortak olamıyor. Bu misyonu karalamak ve basitleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar, 'uzaya turist gönderiyorsunuz' diye sığ düşüncelerini açığa vuruyorlar. Alper Gezeravcı'yı turist olarak görebilirsiniz ama biz tarih kitaplarında yıllarca ismi anılacak kişi olarak görüyoruz."

Aydemir, "Bu bir başlangıç. Ülkemizde uzay ve bilim konularında yapacak çok işimiz var. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Biz bir çiçeğin açmasına vesile olduk. Çok şükür artık gençlerimizin ilham alacağı bir Alper abileri var. Nice Alper Gezeravcı'ları uzaya göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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