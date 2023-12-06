TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı sözlerde MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ise 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise eczacıların sorunlarını dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, engelli bireylerin ihtiyaçlarının gündemde tutulmasının ve bu konuda toplumsal hassasiyetin geliştirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ise tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Resmi Gazete'de, 3 Mart'ta yayımlanan yönetmelik kapsamında, yer altındaki kömür madenlerinde bugüne kadar yaşanan kazalarda yaşamlarını yitiren madencilerin yakınlarına bir kişilik istihdam hakkı tanındığını hatırlatan Avcı, bu kapsamda sadece Zonguldak'ta 496 madenci şehidi yakınının kamuda istihdam edildiğini, 255 vatandaşın da işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da eczacıların sorunlarını anlattığı konuşmasında, hastaların katılım payı, muayene ücreti ve fiyat farkı bedellerini, eczanelere ödeyemedikleri için ilaçlarını alamadıklarını iddia etti.

Sarı, İlaç Fiyat Kararnamesi'nde ve bütçede ilaca ayrılan payın, OECD ülkeleri ortalamasının çok altında yer alması nedeniyle birçok ilacın geri ödeme kapsamı dışında kaldığını ileri sürdü.