Üye Girişi
Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı sözlerde MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ise 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise eczacıların sorunlarını dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, engelli bireylerin ihtiyaçlarının gündemde tutulmasının ve bu konuda toplumsal hassasiyetin geliştirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ise tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Resmi Gazete'de, 3 Mart'ta yayımlanan yönetmelik kapsamında, yer altındaki kömür madenlerinde bugüne kadar yaşanan kazalarda yaşamlarını yitiren madencilerin yakınlarına bir kişilik istihdam hakkı tanındığını hatırlatan Avcı, bu kapsamda sadece Zonguldak'ta 496 madenci şehidi yakınının kamuda istihdam edildiğini, 255 vatandaşın da işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da eczacıların sorunlarını anlattığı konuşmasında, hastaların katılım payı, muayene ücreti ve fiyat farkı bedellerini, eczanelere ödeyemedikleri için ilaçlarını alamadıklarını iddia etti.

Sarı, İlaç Fiyat Kararnamesi'nde ve bütçede ilaca ayrılan payın, OECD ülkeleri ortalamasının çok altında yer alması nedeniyle birçok ilacın geri ödeme kapsamı dışında kaldığını ileri sürdü.

Kaynak: AA / Politika

Gülizar Biçer Karaca Milletvekili Aralık Engelliler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title