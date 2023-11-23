TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Üç milletvekiline gündem dışı söz verildi. Mardin'in kurtuluş günü tartışması ve öğretmenlerin günü konuşuldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 21 Kasım'ın Mardin'in kurtuluş günü olduğunu ancak geçmiş yıllarda bir araştırma görevlisinin "kurtuluş gününün hayali bir gün olduğu, araştırmalarda böyle bir güne rastlamadığı" yönünde tespitler yaptığını ifade etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin de bu araştırmadan yola çıkarak Mardin'in kurtuluş gününün "onur günü" olmasına karar verdiğini dile getiren Bekin, "Mardin Belediyesi bu hatayı sürdürmeye devam etmektedir. Almış oldukları yanlış kararlardan geri adım atmamaktadır. Biz, 21 Kasım'ın Atatürk tarafından Mardin'e armağan edildiğini belgelerle ispat ettik. Mardin'in kurtuluş günü Atatürk'ün Mardin halkına bahşettiği yüce bir şereftir." diye konuştu.

HEDEP Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Bitlis'te elektrik, altyapı, sağlık, tarım gibi alanlarda sorunların devam ettiğini öne sürerek, tarımla uğraşan vatandaşların beklentilerine cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin çok özel bir meslek olduğunu dile getiren Ercan, öğretmenlerin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini vurguladı.

AK Parti hükümetlerinin öğretmenlere verdiği destekleri anlatan Ercan, başörtüsü yasağının kaldırılması, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkartılması gibi önemli adımlar attıklarını belirtti.

Öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin önemli düzenlemeler yaptıklarını aktaran Ercan, bu yöndeki çalışmaların süreceğini kaydetti.