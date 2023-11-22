TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan parti temsilcileri gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SP Grubu adına söz alan Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türkiye'de bir anayasa değişikliğinin gündeme getirilmek istendiğine dikkat çekerek, "Bu Anayasa değişikliği gündeme getirilmek istendiği zaman da 'yeni anayasa' deniyor, mevcut Anayasa'ya uyulmuyor ki. Mevcut Anayasa Kenan Evren'in anayasası falan değil, Sayın Erdoğan'ın anayasası; bugün, onun üçte 2'si değiştirilmiş vaziyette. '12 Eylül anayasası' diyorlar; 12 Eylül ruhunun bu anayasanın içine değil, sizin içinize sızdığını görüyoruz. Yeni anayasa yapabilmek için mutlaka mevcut Anayasa'ya uymanız gerekir" dedi.

50+1 TARTIŞMALARI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da söz alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya dönüşü uçakta yapmış olduğu yüzde 50+1 seçim sisteminin değişmesine yönelik açıklamalarını hatırlatarak, "İYİ Parti olarak seçim sisteminin beraberinde getirdiği zorunlu ittifakların partilere ve ülkeye zarar verdiğini daha önce defaatle gündeme getirdik. 50+1 seçim sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin beraberinde gelen bir zorunluluk olarak ortaya çıktı malum. Bu sistemle birlikte hukuk askıya alındı, adalet tesis edilemedi, Türkiye'nin dış dünyadaki demokrasi algısı da ciddi ölçüde zedelendi. Türkiye bu sisteme geçildikten sonra çok geriye gittiğini net bir şekilde görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımını kutladı.

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın ekonomi politikalarını iliştirerek, "İktidarın halkı yoksullaştıran politikalarından en çok etkilenenler, hep konuşuyoruz; işçi ve emekçiler oluyor, emekliler oluyor, ekonomik krizden en ağır etkilenenler onlar oluyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dünyada gıda enflasyonun giderek düştüğünü, Türkiye'de ise her ay artmaya devam ettiğini belirterek, "Dünyada, son bir yılda gıda fiyatları yüzde 11 oranında düştü. Ekim ayı itibarıyla, Türkiye'deki gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 75 oranında gerçekleşti. Bu oranla, Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı ülkeleri arasında açık ara en yüksek orana sahip ülke konumunda" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail ve Filistin arasında esir takasıyla alakalı dört günlük bir ateşkes olacağını hatırlatarak, "Bu savaşın bittiği anlamına gelmiyor, şimdilik böyle, devamında görünen o ki İsrail bu işi bir süre daha sürdürmek niyetinde" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, SP, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin grup önerile reddedildi.

Genel Kurul'da, Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.