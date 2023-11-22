TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan milletvekilleri, Antalya'nın ulaşım sorunları, Giresun'un sorunları ve Gazze'deki kadın ve çocuk katliamlarına dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Antalya'nın sorunları" ile ilgili yaptığı konuşmada, kentin sorunların en başında ulaşım probleminin geldiğini kaydetti.

Antalya-Alanya arasındaki otoban projesi ihalesinin birçok kez ertelendiğini aktaran Kaya, "Antalya-Alanya otoban projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü mevcut kara yolu trafik yükünü kaldırmıyor. Yurt dışından uçakla 2-2,5 saat arasında Antalya'ya gelen turist, Antalya'dan Alanya'ya 3,5 saatte gidememektedir. Bu proje bir an önce genel bütçeden karşılanarak hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

Antalya'nın şehir içi trafiğini rahatlatacak kuzey, batı ve kuzey-batı çevre yolu projelerinin bitirilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, Antalya'yı ilçelerine ve diğer illere bağlayacak demir yolu inşaatına da en kısa sürede başlanmasını talep ettiklerini söyledi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de "Giresun'un sorunları"na ilişkin konuşmasında, doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle ön plana çıkan kentin, birçok sorununun da bulunduğunu dile getirdi.

Gezmiş, "Görülmesi gereken onlarca güzellikleri bulunan Giresun'umuzun birçok sorunu var. Giresun göç veriyor, Giresun istihdam sorunu yaşıyor. SEKA kapatıldı, arazisi yok pahasına satıldı. Son 20 yılda işsizlik had safhaya ulaştı. Trabzon ve Ordu arasında sıkıştık kaldık. Önemli teşvik ve avantajlar sağlayan serbest bölgeden mahrum bırakılmak da bizim için kabul edilebilir değildir." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut, "Gazze'de kadın, çocuk katliamları ve savaş hukuku ihlallerine" dikkat çekti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 8 bin 500 kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğinin altını çizen Durgut, şunları kaydetti:

"Gazze'deki çocuklar okula gidemiyor. Savaş bitse de çocuklar hayatta değil, okullarda öğrenciler olmayacak. Yanmış, parçalanmış, enkaz altında kalmış çocuklarla Gazze, çocuk mezarlığına dönmüş durumda. Tüm bunlar yaşanırken dünyanın çocuk haklarından bahsetmeye hakkı var mıdır? Savaşın bile kuralları vardır. Hiçbir çocuk yatağında bomba tehdidine maruz bırakılamaz. Uluslararası sözleşmelerin aksine Gazze'de büyük bir insanlık suçu işlenmektedir. Kanser hastanesinin bile bombalandığı yerde hangi uluslararası hukuktan bahsedilebilir. Uluslararası toplum tüm bu yaşananları şiddetle kınamalı ve sorumluları adaletin önüne çıkarmalıdır."