TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, Genel Kurul'un açılışında seyahat özgürlüğünün engellenmesi konusunda bir açıklama yaptı. Daha sonra üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, Genel Kurul'un açılışında kısa bir açıklama yaptı.

Seçilmiş 9 milletvekili hakkında hiçbir mahkeme kararı olmadan seyahat özgürlüğünün engellendiğini belirten Önder, "Bir siyasal partinin 9 milletvekiline bir bürokrat 'sen seyahat edemezsin' diyor. Hakkında mahkeme kararı yok, mahkeme iması yok, yürüyen bir soruşturma yok. Bu, Meclis Başkanını, İçişleri Bakanlığını mülga etmek demektir. Bu hukuksuz uygulamanın sona erdirilmesi gerekir." dedi.

Genel Kurul'da daha sonra üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan Tekirdağ'ın kurtuluşu ve Türkiye hakkında, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç Diyarbakır'ın sorunları, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül Bolu hakkında konuşma yaptı.