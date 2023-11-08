TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Küresel iklim değişikliği ve sıfır atık" hakkındaki gündem dışı konuşmasına, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik ederek başladı.

Dünyanın en önemli ve çözümü öncelikli sorunlarından birinin iklim değişikliği olduğuna işaret eden Bursalı, yaşanan tahribatı yavaşlatmanın yolunun, öncelikle sanayileşmenin tetiklediği tüketim çılgınlığı ve bu çılgınlığın beslediği israf alışkanlığının dizginlenmesinden geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlayan "Sıfır Atık" hareketinin, tüketim döngüsü içerisindeki insanlar için önemli bir yol haritası olduğunu dile getiren Bursalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje başladığında yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, bugün yüzde 35 seviyelerine ulaştı. Kamu kurumlarından yerel yönetimlere, sivil toplumdan iş dünyasına, tüm paydaşlarla bir seferberlik halinde sahip çıkıldı bu projeye. 6 yılın sonunda, atıklar değerlendirilerek 650 milyon ton ham maddenin kullanımı önlendi. Yine bu süre zarfında; 2 bin futbol sahası büyüklüğündeki arazi korunmuş oldu. 2 milyondan fazla ailenin bir yılda ihtiyacı olan su kadar su kaynağımız korundu. Tasarruf edilen enerji ise 200 binin üzerindeki ailenin yıllık enerji ihtiyacı kadar. Tüm bunların yanı sıra binlerce vatandaşımıza yeni istihdam olanakları sunuldu."

AK Parti'li Bursalı, Türkiye'nin girişimiyle son BM Genel Kurulu'nda alınan kararla kurulan BM Sıfır Atık Danışma Kurulunun başkanlığına Emine Erdoğan'ın seçildiğini ve kurulun ilk toplantısını İstanbul'da yaptığını anlatarak, "Burada Türkiye'nin rolüne işaret etmek, Sayın Hanımefendi'nin yapmış olduğu öncülüğün hakkını bir kez daha vermek gerekiyor. İnanıyoruz ki, başta iklim değişikliği olmak üzere dünyamızı tehdit eden krizlerle mücadelenin en önemli ayaklarından biri; atıklarımızı azaltmak, kaynak israfını önlemek ve oluşan atıkları ham madde olarak geri dönüşüme kazandırmaktır." şeklinde konuştu.

"Sonsuza kadar var ol Türkiye"

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, "Lider ülke Türkiye" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği kahraman subayların, ülke kuşatıldığında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ülkenin istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını belirtti.

Gazi ve şehitlerin kanlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu dile getiren Taytak, 2023'ün Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde, gelecek nesillere müreffeh bir Türkiye bırakabilmek için içerideki ve dışarıdaki düşmanlarla mücadele edeceklerini ifade eden Taytak, "Türkiye'nin dünyaya tek bir cevabı yeter; sonsuza kadar var ol Türkiye, sonsuza kadar var ol Türk milleti." diye konuştu.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise "Kocaeli'nin sorunları" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin "eğitim ve araştırma niteliklerini taşımadığını" söyleyerek, "Bölgenin tek hastanesi olan bu hastane, eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamıyor. İktidarın bu konuda bir an önce adım atması gerekiyor." dedi.

Çiler, Kocaeli'de nitelikli ara eleman bulunamadığını, öte yandan deprem dolayısıyla hasar alan bazı okullara iyileştirme yapılmadığını da söyledi.