TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda, SP, İyi Parti, YSP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi olarak Saadet Partisi'ne katıldıklarını hatırlatarak, "Burada bir grup kurmuş bulunuyoruz. Grubumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin Başkanlık Divanı ve TBMM İhtisas Komisyonlarında ki üye sayısına ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre; Meclis'te Saadet Partisi'nin grup kurması nedeniyle Başkanlık Divanı katip üye sayısının bir artırılması ile TBMM İhtisas Komisyonlarının da üye sayılarının birer tane artırılması kabul edildi.