TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, İYİ Parti ve YSP'nin grup önerileri reddedildi.TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardında, Grup başkanvekilleri açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, "Kabine kurulalı 33 gün oldu. Türkiye yangın yeri. Seçimden bu yana döviz kurlarındaki artış yüzde 35 olmuş. Hala ekonomik programla ilgili bir hazırlık yok" dedi.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da ekonomik gelişmelere değinerek, hükümetin, yüksek enflasyonun ve ekonomik yıkımın nedenini de çözümünü de yanlış yerlerde aradıklarını savundu.CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'de 15 milyonun üzerinde emeklinin hayat pahalılığı karşısında mücadele verdiğini, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Başarır, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu torba yasa teklifini de eleştirdi. Teklifle, memurlara yapılacak zamları hatırlatarak, "Emeklinin ne suçu var? Neden emekliye böyle bir fark verilmiyor? 15 milyon emekliye de bu refah payı verilmeli. Bu konudaki önergelerimizi vereceğiz. Genel Kurul ve komisyonlarda da emeklilerin durumunu dile getireceğiz. Emekli için bir şeyler yapmalıyız. En azından 8 bin liralık refah payını onlar için de verelim" çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından, İYİ Parti'nin unlu mamullerin üretimi ve tüketimi, YSP'nin İstanbul Sözleşmesi ve CHP'nin konut kiraları ile ilgili grup önerileri reddedildi.Öte yandan, AK Parti'nin dünkü Genel Kurul toplantısında, Meclis'in 27 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmasına devam etmesine ilişkin grup önerisi kabul edilmişti.