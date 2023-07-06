TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, birleşimin başında, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, devlet okullarında okuyan öğrencilere kahvaltı ve öğle yemeğinin ücretsiz verilmesine ilişkin yaptığı konuşmada, Türkiye'de her üç çocuktan ikisinin karnını makarna ve ekmekle doyurduğunu öne sürdü. Özlale, "Ülkemizde bugün 7 milyon yoksul çocuk var. İrlanda, Danimarka, Norveç, Hollanda gibi ülkelerin toplam nüfusundan daha fazla yoksul çocuk var. Bu hepimizin içini yakıyor." dedi. Ümit Özlale, okullarda ücretsiz yemek verilmesinin, okullaşma oranını artıracağını, bakanlık bütçe programının içerisinde yer alacak ücretsiz yemek programına parti olarak destek vereceklerini söyledi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise 5 Temmuz 1993'te gerçekleşen Başbağlar katliamına ilişkin konuştu. Karaman, "AK Parti olarak, teröre ve masumların katliamına inat her türlü katliama karşı olacağız. Ölümüne hayat sağlayacağız. Masum bir yaşamı sağlayacağız. Bu milletin düşmanları bilmeli ki Anadolu irfanı güçlüdür. Terör sevicilere meydan bırakmayacağız." dedi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise Hatay'da deprem sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin konuşmasında, depremde çok sayıda yapının hasar aldığını belirterek, yapı stokunun dörtte birinin yıkıldığını ya da ağır hasarlı olduğunu dile getirdi. Depremden sonra Hatay'da yaşayan vatandaşların yüzde 50'sinin yer değiştirmek durumunda kaldığını ifade eden Kaşıkçı, çok sayıda vatandaşın da konteynerlerde ve çadır kentlerde barınmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Kaşıkçı, MHP milletvekillerinden oluşan bir heyetin, deprem bölgelerine giderek inceleme yapacağını aktardı.