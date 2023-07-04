TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, Cumhuriyetin 100. yılında TBMM Başkanvekili olarak görev yapmanın heyecan ve onurunu yaşadığını dile getirdi. TİP'ten Hatay milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın durumuna değinen Karaca, adalet ve demokrasinin, laiklik ve bilimsel eğitimin Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında yol gösterici olması için kadının yerinin net bir şekilde tanımlanması gerektiğini vurguladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, Cumhuriyetin 100. yılında TBMM Başkanvekili olarak görev yapmanın heyecan ve onurunu yaşadığını dile getirdi.

Cumhuriyetin sağladığı fırsat eşitliği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bu konumda olduğunu belirten Karaca, bu sorumluluğu taşımaktan onur duyduğunu söyledi.

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın durumuna değinen Karaca, "Özgür iradesiyle oy vermiş on binlerce yurttaşın temsilcisi olan bir milletvekilinin bugün TBMM'de bulunması gerekirken keyfi tutum ve irade gasbıyla aramızda olmaması demokrasimizi eksik kılmaktadır. Çünkü Meclis milli egemenlik makamıdır." dedi.

Karaca, adalet ve demokrasinin, laiklik ve bilimsel eğitimin Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında yol gösterici olması için kadının yerinin net bir şekilde tanımlanması gerektiğini vurguladı.

Daha sonra AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, "Fransa'da yaşanan olaylar ve nedenleri", CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç "28'inci Dönem çalışmaları", Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin ise "Hakkari'nin sorunları" üzerine gündem dışı konuşma yaptı.