TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, Genel Kurul açılışında, 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kültürel değerlerin korunmasının, tek millet olgusuna önemli katkı sunduğunu belirterek, yüreklerin bir arada atmasının en önemli gerekçesinin de kültürel değerler olduğunu söyledi.

Kültürel değerlerin çeşitliliğinin, ülkenin zenginliğine işaret ettiğini vurgulayan Aydemir, "AK Parti iktidarı olarak 'Tek millet' olgusunu özümsemişiz. Yani milletimizi her unsuruyla, her rengiyle, her kimliğiyle, her ismiyle, yüreğimize koymuşuz, başımızın üstüne almışız. Bu değerleri her alanda yaşatmamız her şeyden önemlidir." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, eczacıların yaşadıkları sorunları dile getirmek için Ankara'da 16 Ekim'de bir araya geleceğini bildirdi.

Eczacıların, ekonomik baskılara, kamu eczacılarının hak kayıplarına, ilaç yokluklarına, yüksek ilaç fiyatlarına karşı bu mitingi düzenleneceğini ifade eden Aydın, "Yaklaşık 48 bin eczacı, 80 bin eczane çalışanıyla birlikte 16 Ekim'de Ankara'da büyük mitingde olacağız." diye konuştu.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ise 7-10 Ekim tarihlerinde Adana'da "Lezzet Festivali" düzenleneceğini ve herkesi festivale beklediklerini kaydetti.