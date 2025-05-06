TBMM Genel Kurulu Toplanamadı
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. Başkanvekili Bekir Bozdağ, katip üyelerin yerini almaması nedeniyle birleşimi yarın saat 14.00'te yeniden toplanacak şekilde kapattı.
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimin başında katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Bunun üzerine Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika