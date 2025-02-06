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TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

TBMM Genel Kurulu Toplanamadı
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, katip üyelerin yerini almaması nedeniyle Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmediğini açıkladı ve kurulu 11 Şubat'ta toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimin başında katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Bunun üzerine Önder, birleşimi 11 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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