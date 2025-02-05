TBMM Genel Kurulu Toplanamadı
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Başkanlık Divanı devam etmediği için Genel Kurul'un toplanamadığını açıkladı. Birleşim yarın saat 14.00'te yeniden toplanacak.
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimin başında katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Bunun üzerine Önder, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: AA / Adem Balta - Politika