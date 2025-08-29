TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı: Gazze'deki Durum Ele Alındı

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, yapılan elektronik yoklamada toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, konuya ilişkin TBMM Başkanlığının olağanüstü toplantı çağrı tezkeresini okuttu.

Kurtulmuş, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap ediyor.