TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı: Gazze'deki Durum Ele Alındı
TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Filistin halkına uygulanan zulümleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeter sayının sağlandığını bildirerek toplantıyı açtı.
Genel Kurul, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Kurtulmuş, yapılan elektronik yoklamada toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, konuya ilişkin TBMM Başkanlığının olağanüstü toplantı çağrı tezkeresini okuttu.
Kurtulmuş, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap ediyor.
Kaynak: AA / Adem Balta - Politika