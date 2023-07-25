TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türkiye, OECD ülkeleri içinde vergi yükü en düşük ülkelerden birisi. AK Parti olarak vergi yükünü ve kompozisyonunu önümüzdeki dönemde mali disiplinden asla taviz vermeden, milletimizin menfaati ve ekonomik hedeflerimiz doğrultusunda belirleyeceğiz.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türkiye, OECD ülkeleri içinde vergi yükü en düşük ülkelerden birisi. AK Parti olarak vergi yükünü ve kompozisyonunu önümüzdeki dönemde mali disiplinden asla taviz vermeden, milletimizin menfaati ve ekonomik hedeflerimiz doğrultusunda belirleyeceğiz." dedi.

Güler, TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması"na yönelik önergesinin ön görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Meclis'in tatile girmesine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Özgür Özel'in çok heyecanlı olduğunu ifade eden Güler, "Zannedersiniz ki; 27. Yasama Döneminde 310 kanun çıkarmışız ve bunların hepsinde bilfiil karar yeter sayısı, yoklama yeter sayısı istememiş, 'Meclis sürekli çalışsın' demiş. Salı, çarşamba, perşembe günleri Meclis'i bir şekilde yoklama yeter sayısı olmadığı için kapanması zaruret arz ettiği için kapanmış. Kim yapmış? Yoklama yeter sayısını kim istemiş? Hani çok çalışma istiyorsunuz ya. Yoklama yeter sayısı isteyenler, yoklamaya girmiyor." diye konuştu.

Güler, "Size rağmen, Cumhur İttifakıyla beraber omuz omuza, 27. Yasama Döneminde uluslararası sözleşmeler dahil 310 kanuni düzenlemeyi hayata geçirdik." dedi.

Meclis İçtüzüğüne göre Meclis'in 1 Temmuz'da tatile girdiğine işaret eden Güler, Meclisin 1 Temmuz'dan sonra çalışmaya devam etmesine yönelik AK Parti Grubu'nun verdiği önergeyi CHP'nin reddettiğini anımsattı.

"Biz tatilde değiliz, seçim bölgesindeyiz"

Genel seçimin ertesi günü AK Parti'de yerel seçim çalışmalarının başladığını kaydeden Güler, "Biz tatilde değiliz, seçim bölgesindeyiz. Arkadaşlarımız şu anda seçim bölgelerinde aziz milletimizi dinliyorlar. Ekim ayıyla beraber aziz milletimizin her türlü beklentisini karşılayacak kanuni düzenlemeyi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Güler, 1980 Anayasası'ndan bugüne kadar 52 defa Meclis'in olağanüstü toplandığını belirterek, bunlardan 6'sının "Olağanüstü toplantı yapılarak, genel görüşme açılmasını zorunlu kılacak acil bir durumun olmadığı" gerekçesiyle cevapsız bırakıldığını veya reddedildiğini bildirdi.

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifinin komisyon ve Genel Kuruldaki görüşmelerinde ÖTV ve KDV artışlarına ilişkin hususların tamamının görüşüldüğünü dile getiren Güler, "Tamamı değerlendirilen bu hususta hangi acil durum gündeme geldi de bu olağanüstü toplantı ihtiyacı doğdu?" diye sordu.

Meclis'in 27. Yasama Döneminde 310 kanuni düzenleme yaptığını, 10 bin saatin üzerinde çalışma yaptığını kaydeden Güler, "Çalışkan, işinin ve gündeminin hakimi bir Meclis vardır. Arkadaşlarımızı tatildeymiş gibi itham etmeyelim. Gerçi 'tatil' deyince 'Kişi kendinden bilir işi' diye bir atasözümüz vardır." ifadelerini kullandı.

"Tatil" deyince milletin hafızasında bir şeyler oluştuğunu ifade eden Güler, "Mesela depremde tatile nasıl gidilebilir? Mesela yangın ve sel felaketi olmuş; kar yolları kapatmış, tatile nasıl gidilebilir? Bunun cevabını milletimiz çok iyi biliyor." dedi.

Cumhur İttifakı milletvekillerinin tatilde olmadığını dile getiren Güler, "Sosyal medya hesapları açık kaynaktır, izlenebilir. Ancak kimlerin tatilde olduğu kimlerin yatlarda, katlarda gezdiği de belli. Şunu da söyleyeyim; milletvekilleri robot değildir, tatil de çok insani bir haktır. İnsani bir ihtiyacı, kanunlarda yer almış bir ihtiyacı sanki özel bir durummuş gibi anlatmanızı ayıplıyorum." diye konuştu.

"Belediyelerden maaş alanları açıklarsanız çok memnun oluruz"

CHP Grup Başkanı Özel'in, cezaevinde bulunan bazı gazetecilerden bahsettiğini belirten Güler, "Cezaevinde olan basın mensuplarını düşünürken, belediyelerden, partilerden maaşa bağlanan basın mensuplarıyla ilgili bir açıklamanız olacak mı? Hazin bir belge yayınlandı. Yıllık kaç milyon TL ile bir televizyonla anlaşma yapıldığına dair bir belge yayınlandı. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramında buna da bir cevap verilebilirdi herhalde." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu protokolü yaparken de keşke açıkça ifşa etseydiniz" diyen Güler, "Belediyelerden maaş alanları da açıklarsanız çok memnun oluruz." dedi.

"Depremin mali etkilerini telafi etmek adına vergi düzenlemeleri yapılması zaruret oluşturmuştur"

AK Parti Grup Başkanı Güler, 2028 yılı sonunda 1,5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne, 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı, toplam istihdamı 38 milyona yükseltmeyi, işsizlik oranını yüzde 7'nin altına indirmeyi, ihracatı en az 400 milyar dolara yükseltmeyi, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi, TL cinsi tasarrufları artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Verginin, gelir dağılımından, mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirlemeye kadar pek çok alanda etkili bir maliye politikası aracı olduğunu belirten Güler, birçok ülkede vergilerin ülke şartlarına göre çeşitlilik gösterebileceğini söyledi.

Depremin ülke ekonomisine ve kamu maliyesine ciddi bir yük meydana getirdiğini kaydeden Güler, "Depremin oluşturduğu mali etkilerin bir kısmını telafi edebilmek adına vergi düzenlemelerinin yapılması zaruret oluşturmuştur. Depremin yol açtığı maliyetleri bir miktar azaltmak ve bütçe disiplinini yeniden tesis etmek amacına yönelik olarak alınan gelir tedbirlerimiz, ayrıca enflasyonla mücadelede, para politikasıyla maliye politikası arasındaki eş güdümü güçlendirmemize katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin OECD ülkeleri içinde vergi yükü en düşük ülkelerden biri olduğunu dile getiren Güler, "AK Parti olarak vergi yükünü ve kompozisyonunu önümüzdeki dönemde mali disiplinden asla taviz vermeden, milletimizin menfaati ve ekonomik hedefler doğrultusunda belirleyeceğiz." dedi.