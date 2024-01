MHP Milletvekili Kamil Aydın: Hain saldırılara misliyle karşılık bulunacak

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Son hain saldırılarda açıkça görüldüğü gibi bıçak kemik seviyesini de aşmış, buna mukabil vatanımızı ve milletimizi hedef alan her türlü kötülük, misliyle karşılık bulmuş ve bulmaya devam edecektir." dedi.

Aydın, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terörle mücadeleye ilişkin hükümet bilgilendirmesi üzerine, MHP Grubu adına söz aldı.

Harekat bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, başta aileleri ve yakınları olmak üzere millete başsağlığı dileyen Aydın, etnisite ve inanç odaklı özgürleştirme plan ve projelerinin, herhangi bir barış, huzur ve kalkınma sağlamadığı gibi bundan sonra da sağlamasının mümkün olmayacağına işaret etti.

Yüzyılı aşan bir süredir gizli işbirlikleri veya müesses nizam ilkeleri gereği milleti ve onun kurumsal çatısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni benzer bir senaryo gereği, kadim Anadolu toprağından atma girişimlerinin ham hayalden öteye geçmediğini söyleyen Aydın, "Cumhuriyetimizin banisi aziz Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinde özce ve özetle ifade ettiği gibi; şartların ve imkanların en kısıtlı olduğu dönemlerde bile yüce Türk milletinin kurumsal tüm donanımıyla güçlü Türk devlet yapısı, her türlü plan, senaryo ve tuzakları bozacak kararlılık ve kabiliyettedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bu uluslararası müesses nizamlara karşı sesini-soluğunu, kuvvetini-kudretini açıktan dile getirmekle kalmadığını, "Dünya sizden büyüktür" ve "Tek galip Allah'tır" ilahi hükmünü yüzlerine haykırarak, hem istiklal ve egemenliğini muhafaza ettiğini hem de tüm mazlum milletlerin duygu ve düşüncelerine tercüman olduğunu ifade eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgesinde ve küresel ölçekte meydana gelen kaos, kriz ve savaşlarda, barıştan yana tavrın yegane savunucusu olarak inisiyatif alan Türkiye'nin, Ankara merkezli bu kutlu yürüyüşünü akamete uğratmaya çalışanların, her türlü kirli tuzak, plan ve senaryoları boşa çıkarılmıştır. Bugün kararlı bir mücadele azmiyle aziz milletimizin varlığına, birliğine ve dirliğine musallat olmuş her türlü terörün yurt içinde bitme noktasına getirilmesi ile Batı'nın müesses nizam muktedirleri bu defa yaklaşık bin 500 kilometrelik güney sınırımızda bir 'teröristan' oluşturma düşüncesiyle yaratıp, vekalet verdikleri canilerle hız kesmeye çalışmaktadırlar. Fakat bütün bunlar beyhude çabalardır. Çünkü artık cin şişeden çıkmış, maskeler düşmüş, kimin kiminle beraber olduğu aleniyet kazanmış ve bütün bu hain planlar ortalığa serpilmiş, yani güneş balçıkla artık sıvanamamaktadır. Dahası son hain saldırılarda açıkça görüldüğü gibi bıçak kemik seviyesini de aşmış, buna mukabil vatanımızı ve milletimizi hedef alan her türlü kötülük, misliyle karşılık bulmuş ve bulmaya devam edecektir."

"Fıtratımızda da ilkelerimizde de zerre miskal değişme olmamıştır"

MHP'li Aydın, dün Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, ticari ve ekonomik yaptırımlar, siyasi ve askeri ambargolar gibi klasik yöntemlere başvuranların, bugün Haçlı ruhuyla kutsal kitaba ve mabetlere saldırılarla Türk ve İslam karşıtlığını hortlatma girişimleri gibi ucuz ve ucube yeni yöntemler denediklerini söyledi.

"Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, Türk'ün barışın güvercini olması kadar savaşın da kartalı olduğu tarihi hükmünü yok edemeyeceklerdir" diyen Aydın, MHP'nin, söz konusu vatan olduğunda her zaman her türlü siyasi mülahaza ve hesabı teferruat görüp, "önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" demeyi içselleştirdiğini, hasbi bir ilkesel siyasi tutum ve davranış modeli oluşturduğunu dile getirdi.

Aydın, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Adana milletvekili olarak 19 Ağustos 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili Meclis konuşmasındaki ifadeleri aktararak, şöyle konuştu:

"1974-2024; aradan 50 yıl geçmesine rağmen fıtratımızda da ilkelerimizde de zerre miskal değişme olmamıştır. Bilge liderimizin yol başçılığında, siyasi partimiz aynı istikamet üzerine hareket etmektedir çok şükür. Aziz milletimizin, vatanımızın ve onların tüten ocağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını ve birliğini hedef alan her türlü habis plan, proje ve tuzak karşısında Milliyetçi Hareket Partisi amasız, fakatsız o günkü duruşun aynısını bugün de sergilemektedir. Benzer ilkesel tutum ve davranışın, bu Gazi Meclisin çatısı altında aziz milletimize ve onun kurumsal yapısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aidiyet onurunu taşıyan her siyasi parti grubu tarafından sergilenmesini diliyor ve temenni ediyorum."