TBMM Genel Kurulu'nu Terk Etme Eylemi Başlıyor

'TBMM GENEL KURULU'NU TERK ETMEME EYLEMİNE BAŞLIYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim. Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" dedi.