MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP milletvekilleri yerlerini Saadet Partisi Grubu'na verdi ve Saadet Partisi'nin yer krizi çözüldü.

TBMM Genel Kurulu'ndaki yer krizi çözüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan yer krizi çözüldü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP milletvekillerine talimat verdi. Bunun üzerine MHP milletvekilleri yerlerini Saadet Partisi Grubu'na verdiler. Böylece Saadet Partisi Grubu'nun yer krizi çözüldü. Saadet Partisi, Yeşil Sol Grup ile MHP Grubu arasında oturacak. - ANKARA