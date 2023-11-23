TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi

Genel Kurul'da, İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Cezayir Arasında Türkiye ve Cezayir'de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Cezayir Arasında Sınıraşan Organize Suçlarla Mücadele Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Maldivler Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ve Paraguay Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde Saadet Partisi Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, bütün dünyanın gözünün önünde Gazze'de vicdanları sızlatan bir katliam yaşandığını söyledi.

Gazze'de taş üstünde taş kalmadığını dile getiren Kaya, "46 gündür devam eden saldırılarda 4 bini çocuk, 7 bini kadın, toplamda 13 bin insan katledildi. Zalim, zalimliğini yapmaya devam ederken bizler ne yapıyoruz? 2 milyarlık İslam dünyası bu zulmü ne yazık ki sadece izliyor. Üstelik sadece izlemekle kalmıyor, zalimlerden medet umar hale gelmiş bulunuyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Delegasyonu İngiltere, Fransa, İtalya vesair Batı ülkelerinde girişimlerde bulunarak sorunun kaynağının olduğu yerlerde çözüm arıyor. Ne garip ve üzücüdür ki işgalci İsrail'in en büyük destekçilerinden olan bu ülkelerden İsrail'e baskı yapmaları isteniyor." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye'nin, daha önce hayata geçirdiği yanlış politikaların bedelini şimdi ödediğini, aynı şekilde şimdi yapılan yanlışların bedelini de gelecek dönemde ödeyeceğini söyledi.

Merkez Bankasının bugünkü faiz artırım kararını anımsatan Usta, "Faiz arttırılmasına rağmen neden enflasyon düşmüyor?" sorusunun yöneltilmesi gerektiğini belirtti. Usta "Yalnız faiz arttırmakla, para politikasıyla enflasyon düşmez. Bu kadar gerginlik varken, mülkiyet güvencesi olmazken, faizi ne kadar arttırırsanız arttırın enflasyonu düşüremezsiniz. Bunun en önemli örneği Arjantin'dir. Çünkü Arjantin de Türkiye'nin yaptığı gibi faiz yükseltmekten başka bir şey yapmıyor." dedi.

"Türkiye, evrensel insanlık vicdanının bayraktarlarından birisi olmuştur"

HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlanmasında ve sonuçlandırılmasında Türkiye'nin öncü rol oynadığını söyledi. Ayan, Türkiye'nin uluslararası saygınlığına olumlu katkıda bulunan İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatmak için mücadele edeceklerini belirtti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ise İsrail'in Filistin'e saldırılarına değinerek, "Son gelişmeler sözlüklerde yer alan herhangi bir vahşet tanımlamasıyla dahi eşleşemeyecek derecede ileri boyutlara ulaşmıştır. Türkiye, İsrail vahşetine karşı yürüttüğü çabalarla, soykırım dramına karşı kıyama duran evrensel insanlık vicdanının bayraktarlarından birisi olmuştur." şeklinde konuştu.

CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Yunus Emre, milletvekillerinin denetim görevini yerine getirme yöntemlerinden birinin yazılı soru önergeleri olduğunu hatırlatarak, Dışişleri Bakanlığına bir büyükelçiye ilişkin ilettiği yazılı soru önergesine verilen cevabın içeriğini eleştirdi. Emre, "Bize Anayasa ile verilmiş denetim görevini yerine getirmek için ne yapmamız lazım? Bilgi Edinme Kanunu kapsamında mı müracaat edelim, CİMER'e mi yazalım?" sorularını yöneltti.

"Umuyoruz ki bu katliam en yakın zamanda son bulacak"

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İslam dünyasının tek vücut hareket edemediğini belirterek, "Bunun en önemli sebebi İslam dünyasındaki bölünmüşlüklerdir. Biz Türkiye olarak bu bölünmüşlükleri en aza indirmek ve İslam dünyası olarak ortak sorunlarımıza yekvücut bir şekilde tepki verilmesini sağlamak üzere çalışmalar yürütüyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı da bu çalışmalarımızın ana merkezlerinden biridir." diye konuştu.

7 Ekim'den itibaren devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşete varan saldırılarında Gazze ve Ramallah'ta yaşananları tarif etmek için kelimelerin yetersiz kaldığını dile getiren Dusak, İSİPAB'ın 7 Ekimden bu yana Gazze'deki durumu yakından takip ettiğini ve Filistin halkının uluslararası platformlarda sesini duyurabilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı.

AK Parti'li Dusak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her konuda olduğu gibi Filistin meselesinde de gösterdiği dik duruşun diğer ülkelere ilham kaynağı olduğunu, Filistin konusunun başta Batı ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerinin gündemine girdiğini belirterek, "Vicdan sahibi topluluklar İsrail'in vahşetine sessiz kalmamakta ve dünyadaki şehirlerin en büyük cadde ve meydanlarını doldurarak hükümetlerini bu konuda harekete geçmeye çağırmaktadırlar. Umuyoruz ki bu katliam, bu soykırım ülkemizin de aktif girişimleriyle en yakın zamanda son bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Dusak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, BM kürsüsünden bütün dünyaya 'Dünya 5'ten büyüktür.' diye haykırarak BM'nin işlevsiz bir yapı haline geldiğini, dünyadaki mazlum ve mağdurların derdine derman olmadığını belirtmiştir. Bu noktada İslam İşbirliği Teşkilatı inisiyatif alarak mazlum ve mağdurların hakkını savunan daha güçlü bir ses haline gelerek ittihadı İslam'ı sağlamalıdır." dedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, verilen aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, 28 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.