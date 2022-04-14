TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası sözleşmeler ele alındı (2)

KKTC, KATAR, SIRBİSTAN, GÜNEY SUDAN VE SOMALİ İLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin KKTC, Sırbistan, Katar, Güney Sudan ve Somali hükümetleriyle imzaladığı uluslararası sözleşmeler, onaylandı. Genel Kurul'da kabul edilen sözleşmelerin isimleri şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.