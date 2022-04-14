TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası sözleşmeler ele alındı (2)
Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Politika
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KKTC, KATAR, SIRBİSTAN, GÜNEY SUDAN VE SOMALİ İLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KABUL EDİLDİTBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin KKTC, Sırbistan, Katar, Güney Sudan ve Somali hükümetleriyle imzaladığı uluslararası sözleşmeler, onaylandı.
KKTC, KATAR, SIRBİSTAN, GÜNEY SUDAN VE SOMALİ İLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin KKTC, Sırbistan, Katar, Güney Sudan ve Somali hükümetleriyle imzaladığı uluslararası sözleşmeler, onaylandı. Genel Kurul'da kabul edilen sözleşmelerin isimleri şu şekilde:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin KKTC'de Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (ASBÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,Türkiye ile Sırbistan Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Devriye Polis Hizmetlerinin Uygulanması Hususunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika