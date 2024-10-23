TBMM Genel Kurulu'nda TUSAŞ'taki terör saldırısı görüşüldü

TBMM Genel Kurulunda, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık Uzay Sanayi A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı ele alındı.

TBMM Genel Kurulu, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri sürerken, Meclis Başkanvekili Celal Adan söz aldı. Adan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı okudu ve birleşime ara verdi. Genel Kurul, aranın ardından yeniden toplandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Şehitlerimize başsağlığı, yaralılarımız için Allah'tan şifa diliyoruz. Hiçbir terör eylemi ülkemizi yolundan döndüremez, döktükleri kanda da boğulacaklardır" ifadelerini kullandı.

SP'Lİ ÖZDAĞ: TERÖRE KARŞI HEP BİRLİKTE OLMAK MECBURİYETİNDEYİZ

Saadet Partisi (SP) Grup Başkanı Selçuk Özdağ, TUSAŞ'a yapılan saldırıyı kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu andan itibaren zaman zaman darbelerle, zaman zaman çatışmalarla, sağ- sol kavgalarıyla, zaman zaman kamplaşma ve kutuplaşmalarımızı, ötekileştirmeleri ön plana çıkararak, çoğu zaman da terör örgütleriyle vekalet savaşları yaptırarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik olarak kalkınmasını, milletleşmesini ve aynı zamanda demokrasiyi içselleştirmesini önlemek istediler. Egemen güçler burada güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti istemiyorlar; ekonomisi, sanayisi, demokrasisi, insan hakları güçlü, hukukun üstünlüğünü istemiyorlar. Bunlara karşı, teröre karşı hep beraber, birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, kesinlikle, hep beraber, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak eğer teröre karşı birlikte mücadele edersek, birlikte karşı çıkarsak Türkiye'de çok rahat bir şekilde huzurlu ortamları inşa edebiliriz. Aksi takdirde Türkiye, çok ciddi ve ağır bedeller öder" diye konuştu.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: TERÖRDEN MEDET UMANLARA LANET OLSUN

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise "Grup olarak terör örgütünü, arkasındaki iradeyi, bundan medet umanları şiddetle ve lanetle kınıyoruz. Allah bu ülkenin birliğini, beraberliğini, huzurunu sonsuza dek muhafaza etsin. Hangi enstrümanı kullanırlarsa kullansınlar, arkalarına hangi gücü alırlarsa alsınlar, ne yapmak isterlerse istesinler terör, bu güzel ülkede asla bizim huzurumuzu bozamayacak ve biz bir ve beraber olarak, güçlü olarak Türkiye'yi aydınlık günlere taşıyacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, dostluğumuzu kardeşliğimizi bozmasın ve terörden medet uman bütün çevrelere lanet olsun" dedi.

MHP'Lİ AKÇAY: BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİ VE TERÖRİSTLER YOK EDİLECEK

Terör saldırısı ile ilgili resmi makamların takip edilmesi gerektiğini söyleyen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "Birtakım kara propaganda ve dezenformasyon mecralarının iddialarına asla itibar edilmemesini özellikle istirham ediyoruz. Bu saldırılar Türkiye üzerine habis emelleri olan güçlerin terör örgütlerini kullanarak yaptığı saldırılardır. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür ve terörle mücadelemiz de kararlı ve sebatlı bir şekilde devam etmektedir. Asıl olan, ülke olarak, millet olarak ay yıldızlı bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içinde kenetli olmamızdır. Saflarımızı sık tutarak Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bütün tehdit ve tehlikeleri sezerek, sürekli uyanık ve tedbirli olma lüzumumuz vardır. Fakat eninde sonunda Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti ve ülkemiz bu mücadeleden galip gelecektir. Bütün terör örgütleri ve teröristler de berhava edilecektir, yok edilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

DEM PARTİLİ TEMELLİ: PROVAKASYON HER TARAFINDAN BELLİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de insanların hayatlarını kaybetmesinden ötürü üzgün olduklarını kaydederek, "Tabii, sadece bu olaya bu olay kapsamında bakmamak gerekiyor. Bu ülkede kaç gündür, son birkaç haftadır aslında çok önemli bir tartışma sürdürülüyor. Bu tartışmaların çok çok büyük bir kısmı Türkiye toplumunun beklentilerine yanıt veriyor çünkü uzun süredir Türkiye toplumu bu savaş, şiddet, bu ölümlerden kurtulmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Dolayısıyla da bu tür şeylere karşı halkın, toplumun beklentisi olan, barış içinde bir arada yaşama beklentisine ısrarla, inatla yanıt vermek zorundayız. Geç kaldığımız her adım aslında işte bu yitip giden canlara mal olmaktadır. Dolayısıyla ben bu olayı bir kez daha kınıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ EMİR: TERÖRİZMİ LANETLİYORUZ

Saldırı nedeniyle sarsıldıklarını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Soğukkanlı, sağduyulu olmamız gereken saatlerdeyiz. Umuyorum ki daha fazla şehidimiz, daha fazla yaralımız olmadan güvenlik güçlerimiz bir an evvel bu çatışmaları sonlandırırlar ve teröristler en sert şekilde cezalandırılır. Teröre, terörizme asla boyun eğmeyeceğiz. En sert şekilde nereden gelirse gelsin terörizmi lanetliyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eninde sonunda teröristlerle hesaplaşacağını ve terörizme asla boyun eğmeyeceğini Yüce Meclisimizden bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

AK PARTİLİ ZENGİN: ZAMANLAMASI MANİDAR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de terör saldırısının Türkiye'nin gündemini sarstığını dile getirerek, "Türkiye adına hepimiz üzgünüz ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz var; ümit ediyorum sayıları artmaz. Yaralılarımız var, onlara da acil şifalar diliyorum. Bütün Türkiye takip ediyor çünkü TUSAŞ çok önemli bir kurumumuz. Uçak sanayisi üzerine 1973'te kurulmuş bir kuruluş, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığına son vermek için kurulmuş ve son yıllarda da özellikle önemi artan çok önemli bir kuruluşumuz. Son derece başarılı gençlerin, Türkiye'nin en parlak mühendislerinin çalıştığı bir kuruluş. Ben de zamanlamasını çok manidar buluyorum. Bu terör örgütünü, yapanları muhakkak Türkiye Cumhuriyeti bulacak, yakalayacak. Onları bulmak kadar bunların arkasındaki yapılar; neden bugün, neden TUSAŞ, bununla alakalı bütün bu soruların cevaplanması Türkiye'nin geleceğine dair çok önemli diye düşünüyorum. Bugün burada ne kadar tartışırsak tartışalım, bütün siyasi partilerin aynı anda aynı hissiyat içerisinde buluşarak terörü kınamasını, lanetlemesini ve aynı zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Türkiye'nin barışına dair bütün sorumluluğu ve yapması gerekene dair bir anlamda taahhüt olarak bu birlikteliğin altını çizmesini bugün şu anda Türkiye için çok anlamlı bulduğumu belirtiyorum" dedi.

TEZKERE ÜZERİNE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından tezkere üzerindeki görüşmelere devam ediliyor.