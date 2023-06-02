TBMM Genel Kurulu'nda Tip'ten 'Can Atalay' Tepkisi… Sera Kadıgil: 'Silivri'de Esir Tutulduğu İçin Şu An Yemin Edemiyor'

TBMM Genel Kurulu’nda 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni sürüyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın ismi okunduğunda, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, yerinden; “Silivri’de esir tutulduğu için şu an yemin edemiyor” tepkisini gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni sürüyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın ismi okunduğunda, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, yerinden; "Silivri'de esir tutulduğu için şu an yemin edemiyor" tepkisini gösterdi.

TBMM'de 28. dönem, milletvekili yemin töreni ile açıldı. Sıra Hatay milletvekillerine geldiğinde, tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay'ın adı okundu. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, yerinden; "Silivri'de esir tutulduğu için şu an yemin edemiyor" tepkisini gösterdi. Milletvekillerinin isimlerinin okunmasına devam edildi.

TİP Milletvekilleri, Can Atalay'ın fotoğrafını, milletvekili koltuğuna koyarak, Atalay'ın milletvekili seçilmesine rağmen, tahliye edilmemesini protesto etti.