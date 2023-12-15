TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı

TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Ayrıca diğer ilgili kurumların bütçeleri de ele alınacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantıda, Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yanı sıra Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansının bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile 4 bakan yardımcısı da TBMM'ye yerli otomobil TOGG'lar ile geldi.

Kacır ve beraberindekiler, gazetecilere, şeref merdivenlerinin önüne park edilen yerli otomobillerle poz verdi.???????