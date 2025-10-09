TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve İnsani Yardım Konuları Gündeme Geldi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu, Özgürlük Filosu Koalisyonu ve Vicdan Gemisi ile yola çıkan vicdan sahibi insanların, soykırımı dünya gündemine taşımak için canlarını ortaya koyduğunu belirtti.

Milletvekillerinin de aralarında bulunduğu Vicdan Gemisi'nin İsrail tarafından alıkonulduğunu anımsatan Karaman, "Biraz önce aldığım habere göre, 3 milletvekilimiz 21.50 itibarıyla inşallah İstanbul'da olacaklardır. Diğer kardeşlerimiz de en kısa sürede sağ salim ülkemize geleceklerdir." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "çatı protokolü" ile tarım, orman, hayvancılık, su yönetimi, çevre ve gıda sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, öğrencilerde ve toplumda çevre bilinci, tarımsal üretim, su verimliliği, gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini anımsattı.

Protokolle tüm okulların bahçeye çevrilmesinin amaçlandığını söyleyen Çopuroğlu, "81 ilde okullarımızda gençlerimizi tarıma yönlendirmek, onu sevdirmek ve teknolojiyle tarımı birleştirmek adına bir çalışma yapıyorlar. Bu bazı yerlerde okulların bahçesinde fasulye, bazılarında marul, bazılarında çilek olarak karşımıza çıkacak. Yani bu işin mottosu 'Bir tohum ek, mucizeyi gör'." diye konuştu.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Türkiye'nin patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'nin bu konuda son yıllarda ciddi bir ekonomik darboğaz yaşadığını dile getirdi.

Artan girdi maliyetleri, düşen piyasa fiyatları ve yetersiz desteklerin üreticiyi nefessiz bıraktığını kaydeden İnce, "Patatesin tarla maliyeti 8 lira, depolama dahil 10 lirayı bulurken, üreticimiz, ürününü 3-4 liraya satmaya zorlanmaktadır. Üstelik bu satış noktasında yaşanan bir diğer sorun ise Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere bazı büyük market zincirleri, ne yazık ki patates alımlarında çoğu zaman doğrudan çiftçimizi değil, aracı şirketleri tercih etmektedir." ifadesini kullandı.