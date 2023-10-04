TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi.

TBMM Genel Kurulu'nda Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, AK Parti milletvekillerinin iş takibi yaptıklarını ve odalarında olduklarını iddia etti. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, milletvekillerinin iş takibi yaptıkları iddiasının yanlış olduğunu belirterek, "Ben AK Parti adına konuşuyorum. Özür bekliyoruz. Sayın milletvekilimizin grubumuzdan özür dilemesi gerekir. Genel Kurulu çalıştırmak için emekliler, gençler, ülkemizin meseleleriyle ilgili konuları gündeme getirip bu Genel Kurulu çalıştırmak istediğimizde en çok engelleyen muhalefet partilerinden birsiniz. Biz emeklinin farkındayız. Bu sorunun çözümü için de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA