TBMM Genel Kurulu'nda Süryanice Konuşma Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Mardin Milletvekili George Aslan, Süryanice sözlerle de Noel kutlayınca gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. DEM Mardin Milletvekili George Aslan, Hristiyanların Noel'ini kutladıktan sonra, "Noel ile ilgili bu sözleri, Türkçe bilmeyen Süryani halkına da Süryanice tekrar etmek istiyorum" diyerek kürsüde Süryanice konuştu. Bunun üzerine İYİ Partililer, Aslan'ın Süryanice konuşmasına itiraz ettiler. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise milletvekilinin konuşmasına müdahale etmeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine TBMM Katip Üye ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Sırrı Süreyya Önder'i protesto ederek yerinden kalktı. Önder de Başkanlık Divanı sırası eksildiği için oturuma ara verdi. Oturum başladıktan sonra TBMM Katip Üye ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez Başkanlık Divanı sırasına oturdu. - ANKARA