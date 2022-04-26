TBMM Genel Kurulu'nda, 'Osman Kavala' tartışması - Haberler

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TBMM Genel Kurulu'nda, 'Osman Kavala' tartışması

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Politika
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TBMM Genel Kurulu'nda, 'Osman Kavala' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, Gezi davasında iş insanı Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili tartışma yaşandı.

Tbmm Genel Kurulu'nda, Gezi davasında iş insanı Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, iş insanı Osman Kavala hakkında verilen mahkeme kararına ilişkin konuştu. Başarır'ın konuşması üzerine Genel Kurul'da AK Parti, MHP ve CHP sözcüleri Gezi olayları hakkında tartıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li Başarır'ın mahkemeyi eleştirirken iftirada bulunduğunu söyledi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da CHP'li Başarır'ın, Gezi olaylarında Ülkücülerin de yer aldığı ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Gezi davasında, mahkemenin sipariş ve talimatla karar aldığını söyledi. Altay'ın sözleri de Genel Kurul'da tepkilere neden oldu.  

Genel Kurul'da CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri görüşülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Osman Kavala, TBMM, Politika, Haberler

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