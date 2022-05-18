TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefetin grup önerileri reddedildi - Haberler

Tbmm Genel Kurulu'nda, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasına ilişkin mesajlar verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Baskılara rağmen, idam fermanına rağmen, suikastlara rağmen, katli vacip fetvalarına rağmen bir milim geri adım atmayan eşsiz kahraman Atatürk'ü ve tüm İstiklal Savaşı şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.