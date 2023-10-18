TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri reddedildi. AK Parti'nin gündem ve genel kurulun çalışma gün ve saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Genel Kurul'da tartışmalar yaşandı ve oturuma ara verildi. Ardından AK Parti'nin önerisi kabul edildi ve Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasını Dair Kanun teklifi görüşülmeye başlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet partilerinin grup önerileri reddedildi. Ak Parti'nin gündem ve genel kurulun çalışma gün ve saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, SP'nin İsrail'in hastane bombalaması ve işlediği insanlık suçu iddiaları, İYİ Parti'nin kentsel dönüşüm, YSP'nin yargıyla yönelik iddiaları, CHP'nin yargıda yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi şeklindeki grup önerilerinin görüşmeleri reddedildi.

Genel Kurul'da YSP'nin yargı ile ilgili iddialara ilişkin grup önerilerinin görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı. AK Parti ile YSP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma çıktı. YSP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, yargı ile ilgili konularda söz alan AK Parti'li milletvekillerinin aynı metni okuduğu iddiasında bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Beştaş'ın iddialarına tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma, AK Parti'li ve YSP'li milletvekilleri arasında da yaşanınca tansiyon yükseldi. Tartışmanın uzaması üzerine oturuma ara verildi.

Verilen aranın ardından görüşmelere geçildi. AK Parti'nin gündem ve Genel Kurul'un çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabil edildi. AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre; Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasını Dair Kanun teklifi gündemin ön sıralarına alınarak, teklifin görüşmelerine başlandı.