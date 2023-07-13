TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri gündem dışı konuşmalar yaptı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, birleşimin başında, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, yurt dışında yaşayan Türklerin talep ve beklentilerini anlattı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların, askerlik bedellerinin yükseltilmesi nedeniyle gençlerin bunu ödeyemeyeceğini düşünüp Türk vatandaşlığından ayrılmak zorunda kaldığını belirten Yüksel, askerlik bedelinin makul seviyelere indirilmesini istedi.

Yüksel, Türkiye'ye izne gelenlerin, sadece acil sağlık hizmetlerinden değil, tüm sağlık hizmetlerinden yararlanması gerektiğini dile getirdi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ise şehrin sorunlarına ilişkin, "Mersin'e seçim döneminde verilen sözler tutulmamıştır. Turizm bölgesi ilan edilen 8 alana bugüne kadar bir çivi bile çakılmamıştır. Yapımı devam eden Çukurova Havalimanı'nın bugüne kadar temel atma töreni 3 kez, inşaatın başlamasından bu yana açılış tarihi de 7 kez ertelenmiştir." ifadesini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de sığınmacı akınından en çok etkilenen illerin başında Gaziantep'in geldiğini vurgulayarak, yaklaşık 700 bin civarında Suriyeli'nin burada yaşadığını aktardı. Gaziantep'te yaşayan her dört vatandaştan birinin Suriyeli olduğunu dile getiren Meriç, il genelinde artan göç nedeniyle ekonomik ve kültürel yapının zarar gördüğünü ileri sürdü. Meriç, Gaziantep'te konut kiralarında, eğitim ve sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara da bir an önce çözüm bulunması gerektiğini söyledi.