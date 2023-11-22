TBMM Genel Kurulu'nda, MHP ve HEDEP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. HEDEP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, doğu ve güneydoğu bölgelerinde cinsel istismarlardan örnekler verdi ve cinsel istismarın faillerinin ceza almadığını veya çok az ceza aldığını ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise, terör örgütü PKK'nın kız çocuklarını kaçırdığını ve HEDEP milletvekillerinin buna tepki göstermediklerini ifade etti. Bunun üzerine HEDEP milletvekilleri Bülbül'e tepki gösterirken, AK Parti milletvekilleri de Bülbül'ü alkışladı. Gerginliğin artması üzerine AK Parti, MHP ve HEDEP milletvekilleri yerlerinden kalktı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi. - ANKARA