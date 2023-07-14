TBMM Genel Kurulu'nda, memur ve emekli zamlarına ilişkin teklif kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' kabul edildi.

Kanuna eklenen başka bir önerge ile orman vasıflı alanlar ile zeytinlik ve zeytin sahalarında depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacak alanların sınırlarının krokilerle belirlenmesi düzenleniyor.