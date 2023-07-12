TBMM Genel Kurulu'nda, memur ve emekli zamlarına ilişkin teklifin görüşmeleri başladı (2)

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYORTBMM Genel Kurulu'nda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren, '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde...

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

TBMM Genel Kurulu'nda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren, '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Genel Kurul'da teklifin maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler devam ediyor.

Besti KARALAR/ANKARA, -