TBMM Genel Kurulu'nda Memur ve Emekli Zamları Görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, memur ve emekli zamlarına ilişkin teklifin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul'da, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülüyor. Tartışmalara neden olan ise bir milletvekilinin kürsüde Kürtçe ve Arapça selamlama yapması oldu.