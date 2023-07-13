TBMM Genel Kurulu'nda Memur ve Emekli Zamları Görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük memur maaşının yükseltilmesi ve emekli aylıklarına zam yapılması teklifi görüşülüyor. Kürtçe ve Arapça selamlama tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, memur ve emekli zamlarına ilişkin teklifin görüşmeleri sürüyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Verilen aranın ardından, teklifin görüşmelerine devam ediliyor.

Besti KARALAR/ANKARA, -