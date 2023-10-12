TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri...
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TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.
TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.
Kaynak: AA / Politika