TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı Seçimi ve Gazze'deki Çocuk Drama Dikkat Çekildi

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı Seçimi ve Gazze'deki Çocuk Drama Dikkat Çekildi
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TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için toplandı. Milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar ile Türkiye'nin çeşitli sorunlarına değinirken, Gazze'deki çocukların yaşadığı dram üzerinde duruldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı.

Bozdağ, seçime geçilmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan "Şırnak'ın sorunları", CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer "Adana'nın sorunları" hakkında konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nde Gazze'de yaşanan çocuk dramı"na ilişkin konuşmasında, İsrail'in, çocukların hayatlarını da hedef aldığını belirtti.

Gazze'de çocukların enkaz altında can verdiğini vurgulayan Yazmacı, Gazze'de insani yardımlara izin verilmediğini ifade etti. Yazmacı, "Netanyahu'nun kanlı elleriyle işlenen suçlara dünya kamuoyu utanç verici sessizlikle eşlik ediyor." dedi.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem İkinci Devre için Meclis Başkanı seçimine geçilecek.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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