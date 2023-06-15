TBMM Genel Kurulu'nda Komisyon Başkanları Açıklandı

TBMM Genel Kurulu'nda, 28'inci Dönemde komisyonlarda görev alan başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelerin isimleri okundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, komisyonlarda görev alan başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelerin isimleri okundu. Buna göre; Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ve Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel oldu.İsimlerin okunmasının ardından söz alan Grup Başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeni seçilen komisyon başkan ve üyelerine başarılar diledi. Konuşmaların ardından Genel Kurul kapandı.