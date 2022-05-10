TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi - Haberler

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TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi

AA - Adem Balta - Politika
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TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, İYİ Partinin "Türk sanayisinin yüksek teknolojili ürün üretiminin ve bunun ihracattaki payının arttırılması", HDP'nin "engellilerin sorunları" ve CHP'nin "çay üretimindeki sorunlara" ilişkin grup önerileri ele alındı.

Grup önerileri üzerindeki konuşmaların ardından yapılan oylamalar kabul edilmedi.

Daha sonra kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

AA / Adem Balta - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Haberler

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