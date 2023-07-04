TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasına Tepki

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup temsilcileri İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Müslümanlara yönelik nefret suçları ve İslam dinini hedef alan eylemlerin arttığına dikkat çekildi. İsveç Hükümeti'nin bu eylemi desteklemesi ve himaye etmesi kınandı.