TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasına Tepki

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup temsilcileri İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Karaca Biçer başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye'de bulunan sığınmacıların sık sık çıkardıkları gerginliklere dikkat çekerek, "Kocaeli Dilovası'nda Suriyeli sığınmacılar ile vatandaşlarımız arasında bir gerginlik olmuştur. Bu gerginlik de ülkemiz adına endişe vericidir. Sadece burada da değil, zaman zaman başka illerimizde bu tür olayları görüyoruz. Hükümet artık şunu idrak etmek durumundadır: Bu sığınmacı meselesi, Türkiye'ye ekonomik yükü zaten getiriyor, Türkiye'nin ciddi bir demokrasi problemini getiriyor ve ciddi bir güvenlik asayiş problemi getiriyor; Türkiye'nin esas beka meselesi burasıdır" dedi. Usta, İsveç'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına da tepki gösterdi.

Genel Kurul'da su ürünlerinde ve balıkçılık sektöründe yaşanan sorunları araştırmak üzere, bir araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerin görüşmeleri devam ediyor.