TBMM Genel Kurulu'nda, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki (2)

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SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLARDA 5 PARTİ UZLAŞTITBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve YSP'nin ortak önergesiyle su ürünleri ve balıkçılık sektöründe yaşanan sorunları araştırmak üzere TBMM Araştırma Komisyonu kurulması görüşülerek kabul edildi.
SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLARDA 5 PARTİ UZLAŞTI
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve YSP'nin ortak önergesiyle su ürünleri ve balıkçılık sektöründe yaşanan sorunları araştırmak üzere TBMM Araştırma Komisyonu kurulması görüşülerek kabul edildi.
Besti KARALAR/ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika