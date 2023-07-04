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TBMM Genel Kurulu'nda, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki (2)

TBMM Genel Kurulu'nda, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki (2)

Politika Haberleri

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLARDA 5 PARTİ UZLAŞTITBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve YSP'nin ortak önergesiyle su ürünleri ve balıkçılık sektöründe yaşanan sorunları araştırmak üzere TBMM Araştırma Komisyonu kurulması görüşülerek kabul edildi.

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLARDA 5 PARTİ UZLAŞTI

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve YSP'nin ortak önergesiyle su ürünleri ve balıkçılık sektöründe yaşanan sorunları araştırmak üzere TBMM Araştırma Komisyonu kurulması görüşülerek kabul edildi.

Besti KARALAR/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkçılık AK Parti Politika Haberler

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