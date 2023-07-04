TBMM Genel Kurulu'nda, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki (2)

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLARDA 5 PARTİ UZLAŞTITBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve YSP'nin ortak önergesiyle su ürünleri ve balıkçılık sektöründe yaşanan sorunları araştırmak üzere TBMM Araştırma Komisyonu kurulması görüşülerek kabul edildi.