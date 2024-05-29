TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan tezkeresini kabul etti
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Türkiye'nin İsrail'e karşı tutumunu net bir şekilde ortaya koyan tezkerenin kabul edilmesi, Türk halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.
TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi