TBMM Genel Kurulu'nda İnsan Hakları ve Deprem İle İlgili Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara değinerek, Demirtaş ve aynı pozisyonda olanların serbest bırakılması için gerekli çabaların gösterilmesi çağrısında bulundu.

İzmir'in deprem bölgesinde bulunduğunu ve şehirdeki 550 bin ila 600 bin konutun depreme dayanıklı olmadığını, yenilenmesi gerektiğini kaydeden Akın, "Ancak bunun karşısında mevcut rejim ve şu andaki merkezi sistem sadece TOKİ vasıtasıyla bir tarz üretim yapıyor yani konut üretmeye çalışıyor ama bu tamamen piyasanın ihtiyacına göre, piyasalaşmış bir anlayışla yapılıyor." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'nin "basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı" konusunda "en karanlık dönemlerinden birini yaşadığını ileri sürdü.

Çakırözer, "Türkiye'de ekonomi düzelsin, yoksulluk bitsin istiyorsak önce demokrasiyi, hukuk devletini getirmek durumundayız. Ülkemizde basın özgür olmadan demokrasi olmaz, demokrasi olmadan basın özgürlüğü olmaz." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin İstanbul'a yeni bir soluk kazandırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu eserleri ülkemize kazandırırken bazı kesimler gurur duymak yerine eser ve hizmet siyasetimize ket vurmaya çalıştı. 'Buraya binalar dikilecek' dediler, yanıldılar. 'Her yere betonlar dökülecek' yalanını söylediler ama kimseyi inandıramadılar. 'Bu alana oteller yapılacak' iftirasıyla yeşil vatanı kullanarak ağaçlar üzerinden algı operasyonuna giriştiler, başaramadılar. 'Gazi Mustafa Kemal'in ismini kaldıracaklar' dediler ancak bugün ülkemizin en büyük millet bahçesi 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi' ismiyle açılmış oldu."

Paker'in konuşmasının ardından yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin, "Avrupa'nın en modern, en güzel havaalanının pistlerini vahşi bir saldırganlıkla yıkıp bir otlak haline getirmenin övünülmesini burada yaşadık." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise yerinden söz alarak Günaydın'a cevap verdi.

Akbaşoğlu, Paker'in değerlendirmelerinin herkesin sevinçle dinlemesi gerektiğini söyleyerek, "Burada yapılan hizmetleri 'otlak' diyerek küçültmek ve Türkiye'nin en büyük millet bahçesine buradan dil uzatmak... Ben bunu yakıştıramadığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da yerinden yaptığı 1 dakikalık konuşmada eski Başbakan Bülent Ecevit'i andı.

TBMM Başkanvekili Bozdağ da Aksakal'ın konuşması sonrasında Bülent Ecevit'i anarak, "Biz de Divan olarak merhum başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'i saygı, dua ve rahmetle yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.