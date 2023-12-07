TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmalar yapıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, bir banka şubesinin müdürünün 'fon' adı altında yüksek kazanç vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığını, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise 'Sudan ile yapılan tarım anlaşmalarının feshinin yol açtığı sorunlara' ilişkin konuşmasını yaptı. Hedef Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan da Bitlis'in sorunlarına dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, bir banka şubesinin müdürünün "fon" adı altında yüksek kazanç vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığını, verilen paraların kaynağının araştırılması gerektiğini söyledi.

Başka bir olayda da "Suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklanan bir kişiye kamu bankalarından yüzlerce milyon lira kredi verildiğini" belirten Çömez, "Bu konuların üstüne gitmeye devam edeceğiz. Ta ki bu çark temizlenene kadar. Türkiye'nin kara paradan ve diğer benzer işlerden temizlenmesi şart." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise "Sudan ile yapılan tarım anlaşmalarının feshinin yol açtığı sorunlara" ilişkin konuşmasında, Türkiye'nin yurt dışında tarım yapmak yerine ülkedeki tarım ve hayvancılığın sorunlarını çözmesi gerektiğini dile getirdi.

Gürer, "İktidar, sudan işler yerine gerçekçi politikalara yönelmeli, tarımın stratejik bir öneme sahip olduğu gerçeğini kabul etmelidir. Niye 10 yılda enerjimizi boşa harcadık. GAP ya da GOP bölgesindeki sorunları aşsaydık, Türkiye tarımda sorun yaşamayacaktı." diye konuştu.

CHP'li Gürer, 2024 yılı bütçesinde tarım ve hayvancılık için ayrılan ödeneğin de yetersiz olduğunu savundu.

HEDEP Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan da "Bitlis'in sorunlarına" ilişkin konuşma yaptı.