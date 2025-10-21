Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar ve Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Milletvekilleri Elazığ'daki iletişim altyapısını, yabancı transfer maliyetlerini ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı. Tartışmalar sürerken Başkanvekili Adan, milletvekillerine temiz dil kullanma uyarısında bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, seçim bölgesi Elazığ'ın büyük bir bölümünü yaz döneminde dolaştığını söyledi. Köylerde iletişim altyapısının yetersiz olduğunu belirten Işıkver, "Kırsal bölgelerde elektrik iletim hatları eski, voltajları düşüktür." diye konuştu.

Elazığ'ın geçmişinde bağcılık faaliyetlerinin yoğun olduğunu anlatan Işıkver, Elazığlı çiftçilerin yıllık 120 bin ton üzüm üretimi yaptığını söyledi. Çiftçilerin, ürün hastalıklarıyla, düşük fiyatla ve pazarlama sorunuyla mücadele ettiğini anlatan Işıkver, vilayetinde bağcılık araştırma merkezi kurulmasını istedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türk takımlarının yabancı transferlere ödediği ücretleri eleştirdi. Her sezon büyük paralar ödendiğinin altını çizen Sarıgül, "Bunun Türkiye'ye bir faydası var mı? Bizim sahalarımızda Metin Oktay vardı, Can Bartu vardı. O dönem futbolumuzun kalitesi bambaşkaydı." ifadelerini kullandı.

Dijital oyun platformu Roblox'a Türkiye'den erişimin açılmasını isteyen Sarıgül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı da tebrik etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı. İzetbegoviç'in bir ideolojiye değil yaşam felsefesine yön verdiğini ifade eden Özen, "Savaş boyunca Aliya, hem halkını ayakta tutmaya çalıştı hem de dünyanın vicdanına seslendi. Onun, 'biz savaşmayı biliriz barışı daha çok severiz' sözü onun felsefesini özetler niteliktedir. Aliya bu uğurda çok bedel ödedi ama asla halkını terk etmedi." dedi.

İzetbegoviç'in halkının hem lideri ve hem de sığınağı olduğunu belirten Özen, İzetbegoviç'in insanlıktan, adaletten ve merhametten asla taviz vermediğini vurguladı.

Yerinden söz alan AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim'de partisinin Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Başarır da yerinden kalkarak Gül'ü eleştirdi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ile Başarır arasında sözlü tartışma yaşandı.

TBMM Başkanvekili Adan, milletvekillerini, "temiz bir dil kullanmaları" konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
